Fase 2: Le linee di indirizzo di Regione Lombardia per la riapertura

In attesa della firma ufficiale sull'ordinanza, che verrà pubblicata solo quando verrà emesso il DPCM da parte di Giuseppe Conte, Regione Lombardia ha diffuso le Linee guida per la riapertura.

E' lo stesso governatore della regione, Attilio Fontana, a spiegare il ritardo, giustificandosi così: «L'ordinanza di Regione Lombardia è pronta. Manca solo la mia firma che sarà messa dopo aver ricevuto il DPCM con le linee guida perché l'apertura sia in #SICUREZZA.

Dopo una lunghissima trattativa, terminata alle 3.15 di ieri notte, le Regioni, unite e compatte, hanno ottenuto che le LINEE D’INDIRIZZO proposte dalle Regioni fossero parte integrante del Dpcm del Governo, per evitare contrasti interpretativi con quelle nazionali. Questo perché le linee guida dell'Inail non avrebbero consentito a nessuno di riaprire. Le abbiamo quindi riformulate con principi che garantiscono innanzitutto la sicurezza sanitaria, ma al contempo permettono alle attività di lavorare. Intanto pubblico le linee guida proposte dalle Regioni, se presenti nel Dpcm come promesso, saranno valide anche in Lombardia».

Il documento è organizzato per settori:

Ristorazione

Stabilimenti balneari e spiagge

Strutture ricettive

Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)

Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività

in forma itinerante)

Uffici aperti al pubblico Manutenzione del verde

Musei, Archivi e Biblioteche, luoghi e Monumenti storici e altre attività culturali

Professioni della montagna Autoscuole e scuole di vela

Per l'ufficialità non resta che attendere dunque il DPCM.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Regione+Lombardia+-+LINEE+DI+INDIRIZZO+PER+LA+RIAPERTURA+DELLE+ATTIVITÀ+ECONOMICHE+E+PRODUTTIVE-2

Allegati