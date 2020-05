Coronavirus in Lombardia, buone notizie: il rischio di contagio diventa "basso"

Buone notizie dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia, secondo cui in Lombardia l'indice RT (il parametro che misura la potenziale trasmissibilità del Covid-19) è pari a 0,51, in discesa rispetto all'ultima rilevazione che faceva segnare 0,62. il livello di rischio passa così da 'moderato' a 'basso'.

"Esprimo soddisfazione per il dato diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità, un primo passo avanti verso la tanto auspicata 'nuova normalità' e un premio alla volontà dei lombardi, cui va il mio ringraziamento, che hanno rispettato le regole. Guai pero' ad abbassare la guardia e a pensare che il virus sia stato sconfitto. Non è così, proseguiamo nei comportamenti virtuosi per non vanificare gli sforzi fin qui fatti": questo il commento del presidente della Regione, Attilio Fontana.