In auto in 4, fermati dai carabinieri: “Siamo diplomatici, stiamo andando a farci un giro”

Non solo erano in auto in quattro, ma non hanno fornito alcuna giustificazione della necessità che li ha spinti ad uscire di casa, e viaggiare in compagnia. Fermati dai carabinieri lo scorso 5 aprile a Monzambano (comune del Mantovano), hanno apertamente dichiarato che stavano anando sul lago di Garda, a Peschiera per la precisione, per fare la spesa e farsi un giro.

Lascia davvero senza parole la serie di risposte e di spiegazioni fornite dal conducente del veicolo, pare già fermato altre volte, ai militari. Tutto riperso da una videocamera: il video è stato pubblicato dal quotidiano ‘Il Dolomiti’ ed è diventato virale in rete.

Alla domanda sul perchè fossero in movimento, il conducente risponde: “Siamo diplomatici, stiamo andando a far spesa a Peschiera”. “ È tutto chiuso", ribatte il militare. “Allora stiamo andando a fare un passeggiata”, replica con nonchalance l’automobilista. Scatta la richiesta di compilazione dell’autocertificazione: “È prevista per le persone fisiche, quindi per i cittadini, e non per me che sono un soggetto di diritto internazionale, nonché un diplomatico. Lo sono anche i passeggeri ”, risponde l’uomo rifiutandosi di consegnare i documenti d’identità, che però mostra dal finestrino, per poi citare diversi articoli di legge.

Nessuno di loro indossa la mascherina e i militari lo fanno notare. Ma l’automobilista risponde: “Lo ritengo lesivo per la mia salute e non protegge da alcun virus”. “Bisogna portarli in caserma”, dice quel punto uno dei carabinieri. "Siete fuori", risponde il conducente dell'auto. I militari chiedono ancora una volta dove stiano andando e rinnova l’invito a compilare l’autocertificazione. Ma arriva un altro rifiuto. A quel punto i carabinieri li invitano a tornare a casa, ricordando loro che hanno violato il Dpcm, e l’auto riparte.

I presunti diplomatici non l’hanno fatta franca. Si sono visti recapitare, oltre alla sanzione amministrativa, una denuncia per resistenza - hanno ostacolato i controlli e non hanno fornito i documenti - e violazione della privacy dei militari per aver girato il video. A finire nei guai M.C. 43 anni, R.M. di 38 , L.D. 47 anni e A.R., di 55.