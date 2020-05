Coronavirus, riapre Ikea: coda mostruosa per entrare, l'assalto dei clienti

Coronavirus, Ikea riapre: clienti in fila 2 ore prima, coda mostruosa Video

„Una coda infinita che dal parcheggio esterno si snoda fino all'ingresso. Una sola meta: il punto vendita Ikea di Roncadelle che, lunedì mattina, come da disposizione contenuta nel nuovo Dpcm firmato dal premier Conte per la fase 2, ha riaperto i battenti e ha accolto nuovamente i clienti.



Il risultato è stata una inevitabile e gigantesca coda, come mostrano le immagini che si sono pian piano diffuse sui social, dove già divampano polemiche e accuse: "Aspettatemi, io che arrivo nel 2022 - scrive Riccardo -. Ma come si fa, forse non hanno ben chiaro che quello che è successo non si cancella con un decreto". Mentre Giulio, sarcastico, aggiunge: "Si chiama transumanza, il bestiame si sposta sempre in mandria". Infine Monica: "Vi ricordo che è così che tutto ebbe inizio. Speriamo di non sentire un picco di nuovi positivi".

