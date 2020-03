Guarita dal coronavirus a 102 anni: la storia di nonna Lina

E' stata dimessa dall'ospedale San Martino di Genova Italica Grondona, 102 anni, per tutti nonna Lina, guarita dal coronavirus.

La sua storia è stata raccontata anche sul sito della Cnn (qui l'articolo), dove la dottoressa Vera Sicbaldi - che l’ha curata al San Martino - l’ha definita "una speranza per tutte le persone anziane che stanno affrontando questa pandemia".

Anche il governatore ligure, Giovanni Toti, ha voluto chiamare "nonna Lina" per congratularsi con lei: "Ho voluto sentirla personalmente al telefono perché è già diventata un simbolo di speranza per tutti noi. E anche un esempio di come tutti vengono curati, a prescindere dall'età. Non ci sono distinzioni. Mi ha ringraziato dicendomi che è stata curata bene e le sue parole sono sicuramente la cosa migliore della giornata che mi hanno dato una forza incredibile".



"La sua storia ha fatto il giro del mondo - ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Toti - la chiamano la Highlander. Per noi è semplicemente una grande ligure: forte, tenace, resistente e non a caso spegne le candeline sulla torta Panarello! Forza Lina e grazie, non è un caso il tuo nome, Italica: sei una bella pagina della nostra storia"

