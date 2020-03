Autostrada A4 bloccata, coda infernale: controlli a tappeto per il Coronavirus

Autostrada A4 bloccata tra Milano e Bergamo: controlli a tappeto per il coronavirus, coda infernale

Una distesa di camion e macchine in coda lungo le tre corsie dell'Autostrada A4, tra Milano e Bergamo, all'altezza dello svincolo per la Teem.

Pomeriggio da esodo agostano, quello di mercoledì 25 marzo, a causa dei controlli della polizia stradale. Gli agenti, stando alle prime informazioni, avrebbero deviato il traffico verso un'area di servizio altezza Cavenago e Cambiago, per verificare che gli automobilisti stessero rispettando le disposizioni messe in campo per contrastare il propagarsi dei contagi del coronavirus. Il controllo non riguarda i camion che però, inevitabilmente, restano 'incastrati' nella coda in direzione Venezia.

Traffico infernale sull'A4

Il traffico - vedere le foto - è stato quindi letteralmente bloccato da una volante della stradale, accompagnata da un mezzo di servizio del personale autostradale.

Immediatamente si è formato il lungo serpentone di auto e tir in attesa del controllo. La coda, stando a Autostrade per l'Italia, è in aumento. Mentre non è ancora noto per quanto andrà avanti quello che si può definire a tutti gli effetti un posto di blocco in autostrada.

La polizia stradale di Milano ha confermato ai nostri colleghi di MilanoToday i controlli. La prima fase era cominciata martedì a Melegnano. Anche in quel caso sono stati fermati tutti i mezzi 'leggeri' (quindi le auto) che viaggiavano da Milano in direzione Bologna, mentre i mezzi pesanti venivano lasciati passare. Per coloro che non rispettano il provvedimento scatta automatica la sanzione prevista dai decreti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

