Colpo di fortuna nel Bresciano: azzecca 5 numeri e vince un milione di euro

Ha giocato 5 numeri in una ricevitoria bresciana - non è ancora stato reso noto di quale si tratti - ed è diventata milionaria. Un colpo di fortuna davvero raro per la persona che ha azzeccato la cinquina del MillionDay, il gioco introdotto dall''Agenzia dei Monopoli nel febbraio 2018.

Una vincita eccezionale che cambierà la vita del fortunato, o della fortunata, che ha effettuato la giocata giusta: stando ai dati forniti da Lottomatica, le probabilità di azzeccare la combinazione sono infatti una su 3.478.761. Ma non certo unica: ad oggi sono già state 75 le persone diventate milionarie grazie al gioco di recente introduzione. I numeri sorteggiati nell'estrazione di sabato 24 agosto sono stati: 12, 25, 32, 37 e 53.