Festa della musica e concerti estivi: metro prolungata fino a tarda notte

L’estate 2019 si prospetta ricca di concerti e grandi eventi che animeranno la città fino a settembre inoltrato, e ad accompagnare i bresciani nelle notti d’estate ci sarà proprio la metro che, ogni sabato e in occasione dei grandi eventi musicali, prolungherà il proprio servizio per rendere gli spostamenti più comodi, veloci e green.

Festa della Musica

Si inizia sabato 22 giugno con il servizio prolungato fino alle 2 di notte in occasione della sesta edizione della Festa della Musica, uno dei più importanti e significativi eventi musicali dell’anno, che coinvolgerà l’intera città con esibizioni live di tutti i generi musicali, dal pop alla classica, dal jazz al rock, passando per il soul, l'elettronica, il folk e ogni altro genere immaginabile.

Anche la metro sarà protagonista dell’evento con “Save The Robots”, uno speciale dj set allestito all’interno della stazione di San Faustino: dalle 12 fino a mezzanotte si alterneranno alla consolle nomi del panorama locale e nazionale quali Diego Romani, Jubby Love, Andrea Festa, L’N’F, TOOWILL, Biagio Lana aka BABY B, Massimo Cominotto e Parrux. Inoltre, tutti gli artisti iscritti all’iniziativa e muniti di apposito pass potranno viaggiare gratuitamente in metro.

Brescia Summer Festival

Per quanto riguarda invece il Brescia Summer Music, il servizio verrà prolungato fino all’1 di notte in occasione dei concerti di Glenn Hughes (lunedì 8 luglio), Salmo (martedì 9 luglio), Nick Mason (giovedì 18 luglio), Loredana Bertè (venerdì 19 luglio), Max Gazzè (lunedì 22 luglio), Pinguini Tattici Nucleari (mercoledì 4 settembre) e Simone Cristicchi (venerdì 6 settembre) per permettere a tutti gli appassionati di assistere ai concerti dei propri cantanti preferiti senza problemi di traffico o parcheggio. Servizio ovviamente prolungato anche in occasione dei concerti di Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Carl Brave e Cristiano De Andrè che si svolgeranno di sabato (22 giugno, 20 luglio, 31 agosto e 21 settembre), giornata in cui la metro effettua sempre servizio prolungato.

L’estate in musica continuerà poi in Via Serenissima dove, dal 7 al 24 agosto, si terrà la 28esima edizione della Festa di Radio Onda D’Urto con speciali prolungamenti fino all’1 di notte nelle giornate di giovedì 8 agosto, venerdì 9 agosto, giovedì 15 agosto, venerdì 16 agosto, giovedì 22 agosto e venerdì 23 agosto.

Infine, chi vuole vivere la vita notturna bresciana o semplicemente godersi la città fino a tardi durante la bella stagione, potrà spostarsi utilizzando la metro che - come di consueto durante il resto dell’anno - ogni sabato prolungherà il servizio fino all’una di notte!