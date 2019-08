Lavori in via Fornaci: strada chiusa e bus deviati

Dalle ore 9 di giovedì 5 settembre 2019 e fino al termine dei lavori (circa 30 giorni) le corse della linea 17 in direzione Fornaci/Castelmella seguiranno percorso deviato a causa della chiusura di via Fornaci sul lato ovest, nel tratto compreso tra via del Serpente e via Malanotte, per lavori stradali.

Tutte le corse della linea 17 in direzione Fornaci/Castelmella da via Fornaci proseguiranno in via del Serpente (senza proseguire in via Fornaci) via Pertile, via Ruffo, via Fornaci, via Malanotte, via Zerbino (Flero) e via Manzoni (Flero) dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 17 in direzione Ospedale/Costalunga seguiranno inveceil consueto percorso.