Brescia: Quartieri in Festa, le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione Quartieri in Festa che si terrà nella zona di via Veneto venerdì 28 giugno saranno adottate alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate all’evento.

Sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e alle persone autorizzate compatibilmente alle esigenze della manifestazione.

Dalle 15 alle 24 del 28 giugno sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati (marciapiedi compresi) di via Veneto tra via Montello e via N. Tommaseo, in via Baracca da via Veneto per circa 20 metri in direzione ovest.

Dalle 17 alle 24 del 28 giugno sono chiuse al traffico via Veneto tra via Montello e via N. Tommaseo, via Rossetti tra via Veneto e via Pasubio e via Monte Ortigara da via Pavoni a via Veneto.