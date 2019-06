Brescia, Festa dell'Opera: le deviazioni alle linee degli autobus

Da inizio del servizio e fino alle ore 19.00 di sabato 8 giugno 2019 tutte le corse della linea 18 in direzione parcheggio Castellini da via Montebello proseguiranno in via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci e via Fossa Bagni dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 18 in direzione P.le Beccaria da via Pusterla proseguiranno dritto in via Leonardo da Vinci (senza svoltare in via San Faustino) e via Volturno dove verrà ripreso il consueto percorso.

Dalle ore 19:00 e fino al termine del servizio di sabato 8 giugno 2019 tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino da via Mazzini proseguiranno dritto per via San Martino della Battaglia (senza svoltare in C.so Magenta) via Vittorio Emanuele II, Largo Zanardelli, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco e P.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 11 in direzione Collebeato seguiranno il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 12 in direzione Verrocchio da via XX Settembre proseguiranno dritto ancora via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, p.le Arnaldo e via Lechi dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 12 in direzione Fiumicello seguiranno il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 18 in direzione parcheggio Castellini da via Montebello proseguiranno in via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Fossa Bagni, galleria Speri, Piazza Martiri Belfiore, via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia, via Vittorio Emanuele II, Largo Zanardelli, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco (Carceri) e P.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 18 in direzione P.le Beccaria da P.le Arnaldo proseguiranno in via Spalto San Marco (Carceri) ancora via Spalto San Marco, via San Martino della Battaglia, via Mazzini, P.le Martiri Belfiore, galleria Speri, via Pusterla, dritto via Leonardo da Vinci (senza svoltare in via San Faustino) e via Volturno dove verrà ripreso il consueto percorso.