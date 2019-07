Brescia: Lavori in corso Matteotti, le deviazioni dei bus

Dalle 9 di mercoledì 31 luglio 2019 e fino al temine dei lavori (circa 45 giorni) le corse della linea 15 in direzione Noce e Girelli seguiranno percorso deviato, a causa della chiusura di corso Matteotti per lo svolgimento di lavori sulla rete del gas.

Tutte le corse della linea 15 in direzione Noce eGirelli da via Pastrengo proseguiranno diritto per via Tartaglia, (senza svoltare in via Leonardo da Vinci) e via Ugoni, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.