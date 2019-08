Brescia: aperta da più di 70 anni, chiude storica bottega del centro

Il Giornale di Brescia scrive “Amarcord”: mai parola fu più azzeccata. Dopo più di 70 anni di gloriosa attività ha chiuso i battenti lo storico (e unico, era l'ultimo rimasto) cappellaio di Brescia: serrande abbassate nella bottega di Via Carlo Cattaneo, per oltre mezzo secolo seguita e poi gestita da Gianpietro Pedersini, che oggi ha 79 anni.

Una storia di famiglia

Il negozio venne aperto nel 1948 dai genitori Giacomo e Gina: Gianpietro ha cominciato a bazzicare la bottega dalla metà degli anni '50, quando la mattina faceva l'apprendista e finito il lavoro andava a studiare alle scuole serali. Tante storie da raccontare, in 64 anni filati di attività senza sosta.

Ma adesso è arrivato il momento, manco a dirlo, di appendere il cappello al chiodo, per motivi di età e di stanchezza. E' giunto il tempo di godersi il meritato riposo, e la meritata pensione. In bottega ne sono passati tanti, tantissimi: clienti bresciani, fin dagli anni delle osterie che volti noti e appassionati di moda.

Vip e appassionati in cerca di cappelli

Tra chi cercava un Borsalino, un cappello da cowboy, un cappello da signora o un copricapo stile bombetta o panama. Non basta un taccuino intero per ricordare tutti i clienti importanti che almeno una volta sono stati nella bottega di Pedersini.

In tempi recenti anche Francesco Renga, appassionato di cappelli. E prima di lui star come Mariangela Melato e Cesare Bocci, solo pochi anni fa anche l'attrice e showgirl Martina Stella. Rimpianti non ce ne sono, invece i ricordi non finiscono mai. Sarà ridondante, ma è così: senza il suo negozio, è davvero la fine di un'epoca.