Brescia: deviate per lavori in corso le linee 2,13, 14

Dalle ore 9 alle ore 12 di lunedì 16 e di martedì 17 dicembre, le corse della linea 2 in direzione Pendolina, della linea 13 in direzione Poliambulanza, e della linea 14 in direzione Stazione, seguiranno percorso deviato a causa della chiusura della corsia Lam di via della Volta e via Cremona.

Tutte le corse della linea 2 in direzione Pendolina da via Lamarmora proseguiranno in via della Volta (senza entrare nella corsia Lam di via Volta e via Cremona. ma transitando con il traffico privato) e via Cremona, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 13 in direzione Poliambulanza da via Lamarmora proseguiranno in via della Volta (senza entrare nella Corsia Lam di via Volta e via Cremona ma transitando con il traffico privato), via Cremona e via Amendola, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 14 dirette unicamente in Stazione Fs dal capolinea della metropolitana Volta proseguiranno in via della Volta (uscendo dalla Corsia Lam di via Volta e via Cremona e transitando con il traffico privato), via Cremona e via Amendola, dove verrà ripreso il consueto percorso.