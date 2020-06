Fine settimana bresciano per Belen Rodriguez: scatti mozzafiato su Instagram

Curve mozzafiato in primo piano e, sullo sfondo, un panorama inconfondibile: le cime del monte Pizzocolo. Ai gardesani, e non solo, non è servito molto tempo per indovinare dove fosse stata scattata la foto postata su Instagram da Belen Rodriguez, recentemente tornata al centro del gossip per la rottura con Stefano De Martino e i presunti tradimenti di lui.

La bellissima showgirl si sta godendo il sole e il verde delle colline dell’entroterra gardesano: per una pausa all’insegna del relax, ha scelto l’esclusivo resort Le Selve situato nella frazione di Gaino a Toscolano Maderno. Una tenuta paradisiaca amata dai vip: nel 2017 ospitò Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

“Ojos cerrados, alma al aire” (occhi chiusi, anima all’aria) si legge nella didascalia della foto postata sabato pomeriggio e diventata virale: oltre 344mila like e centinaia di commenti. Quanto la showgirl si fermerà in territorio Bresciano non è dato a sapersi, ma i fan più accaniti sono stati avvisati. Chi non si è fermato alle curve mozzafiato della modella argentina, ha notato l’inconfondibile profilo del monte Pizzocolo e la chiesetta della frazione gardesana sullo sfondo, fornendo dettagliate informazioni agli altri follower sul luogo dove sperare di poter incontrare Belen.