Studenti in vacanza eroi per un giorno: salvano in mare quattro bambini

LAGO DI GARDA. Eroi per un giorno, anche se gesti come questi valgono davvero per tutta la vita. Sono i cinque studenti di Arco che martedì scorso a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, hanno salvato la vita a quattro bambini. Erano in vacanza in Sicilia, per qualche giorno, per festeggiare la maturità appena conclusa.



I ragazzi-eroi sono Luca Cerutti, Margherita Planchestainer, Mattia Vicari e Alessandra Zanetti, più un quinto studente che preferisce però rimanere anonimo. Tutti e cinque si sono appena diplomati al liceo Andrea Maffei di Riva del Garda.

Erano in spiaggia in una giornata complicata dal punto di vista del meteo: il mare era parecchio agitato, con bandiera rossa e divieto di balneazione. Ma in acqua qualcuno c'era lo stesso: sono due gli interventi di salvataggio cui sono stati chiamati i cinque studenti 19enni.

Nel primo caso, racconta La Voce del Trentino, una mamma con un bambino, che aveva il salvagente: la donna gridava e chiamava aiuto perché non riusciva a tornare verso la riva. I ragazzi l'hanno raggiunta, “agganciata” con una catena e poi riportata verso la costa, sana e salva.

Poco dopo un altro eroico intervento: stavolta erano addirittura tre i bimbi piccoli che non riuscivano a tornare a riva, e un'altra mamma disperata che cercava qualcuno che l'aiutasse. Per fortuna ha trovato loro, i cinque ragazzi di Arco: bravi, bravissimi. Torneranno dalla Sicilia con tanti bei ricordi, e un'eterna riconoscenza.