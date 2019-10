Fiori d'arancio per lo chef bresciano Andrea Mainardi: si è sposato con Anna

Atomic wedding, matrimonio atomico per il cuoco atomico: il bresciano Andrea Mainardi è convolato a nozze con la sua amata Anna Tripoli, compagna da quattro anni, in abito nero (lui) e abito bianco (lei) all'abbazia di San Galgano a Chiusdino, provincia di Siena.

Una festa tanto attesa, e mai così social: a decine le stories pubblicate su Instagram dai numerosissimi invitati vip, dall'amica Antonella Clerici fino alle Donatella a Giulia Salemi. Chef televisivo da tanti anni, Mainardi ha partecipato (in ordine sparso) a Detto Fatto, La Prova del Cuoco e Grande Fratello Vip, e ancora in prima linea con il suo locale Officina Cucina, in Via San Zeno a Brescia.

“Quattro anni insieme, chi l'avrebbe mai detto – ha scritto Mainardi su Facebook e Instagram – eppure eccoci qui, con un amore forte e potente che abbiamo costruito giorno per giorno”. Nota curiosa: vip tra gli invitati, vip anche in cucina. Tra i tanti si segnalano Philippe Leveille, chef del Miramonti L'Altro, e Ernst Knam, giudice di Bake Off Italia che si è occupato della maxi-torta nuzionale. Tanti auguri.