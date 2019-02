Dondolarsi nel vuoto con vista sul Garda: l'altalena sospesa conquista il web

Attaccata a un traliccio dell'alta tensione, permette di dondolarsi nel vuoto godendo di un panorama fantastico: l'azzurro del lago di Garda. È l'altalena che si trova ad Arco - comune della sponda trentina del Benaco, a pochi chilometri dal confine con la nostra provincia - sul Palom de Pèzol. È situata appena fuori dal bosco dell'Oltresarca, nella zona della palestra di roccia Policromuro: regala a tutti la possibilità di dondolarsi nel vuoto, con sotto di sé la grande Busa e il lago di Garda. Un'esperienza davvero unica, da provare, sempre che non si soffra di vertigini. Per raggiungerla bisogna prendere il sentiero che parte da San Martino o da Massone e sale sul Palom de Pèzol.

Un'attrazione che c'è da tempo, ma è diventata celebre grazie a uno scatto postato su Instagram da Mirco Montagni, un appassionato di mountain bike ed atleta esperto di downhill ed Enduro. La foto - postata su Instagram- che lo ritrae mentre dondola sospeso sul blu del Garda ha dato via ad una nuova moda social: tutti vogliono salire sull'altalena, scattare una foto e postarla su Instagram. Il risultato è garantito: in pochi minuti i like si moltiplicano, superando ampiamente quota mille.