Volley B maschile, Valtrompia riparte da Burbello

Quarta stagione con la maglia dei Lupi per l'opposto Francesco Burbello. Classe 1986 per 197 cm, di Camposampiero, Trebaseleghe (PD), dal curriculum ricco di esperienze degne di nota tra cui 2 anni nella grande Sisley Treviso, Castellana Grotte e Olimpia Bergamo (dal 2012 al 2016).

Con la Pallavolo Cisano, nel 2018 ha conquistato la promozione in Serie A2.

Nelle scorse stagioni con il Valtrompia Volley si è distinto in prestazioni eccellenti trascinando la compagine valtrumplina alla salvezza fino all'interruzione del campionato nel 2020. Nella stagione 2020-21 ha messo a terra numerosi palloni pesanti, finendo spesso come top scorer del match,partecipando ai primi storici play off dei valtrumplini uscendo a testa alta in gara 2 a Trento. L'ultimo anno nella tana dei Lupi si è rivelato essere un vero e proprio protagonista: un anno di piena forma, in cui è stato il vero punto di riferimento e fulcro del team. "San Burbello" infatti, come veniva spesso chiamato dai compagni e staff, ha trascinato alla vittoria il team guidato da coach Peli in diverse occasioni scottanti, efficace in attacco ma anche molto velenoso al servizio.

Il ds Patronaggio è partito proprio da lui per porre le basi della nuova stagione 2022-23:

"La prima conferma oltre allo staff è d'obbligo !!! Francesco nella stagione appena conclusa ha dimostrato a tutti noi e non solo che l' esperienza e la determinazione spesso fanno la differenza. Il suo campionato è stato a dir poco ECCEZIONALE !!!

Ha trascinato partita dopo partita un intero gruppo facendosi trovare sempre pronto. Grazie anche al lavoro dello staff tecnicoe medico ha dimostrato che l' anagrafe vuol dir tanto e vuol dire niente.

Anche la prossima stagione ripartiremo dal nostro Bomber certo d' aver scommesso ancora una volta su un giocatore di altissima caratura.

Di bandiere nel nostro sport ne sono rimaste veramente poche e con orgoglio Burbello per noi lo è a tutti gli effetti!"

Le parole di Burbello: "Trovare l'accordo con il ds è stato semplice e sono felice che sia stato confermato lo staff tecnico, continuare il lavoro fatto lo scorso anno è importante e una buona base dalla quale ripartire. Il quarto posto è stato un ottimo risultato, ora è presto per farsi un'idea del prossimo campionato, c'è una squadra da fare e un mercato da affrontare e poi sarà da verificare quello che sarà il girone, però vogliamo dare continuuità a quanto abbiamo fatto l'anno scorso. Sono molto contento della riconferma e continuiamo su questa strada!"