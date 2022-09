Volley A2, Cisolla sarà ambassador del Gruppo Consoli Brescia

Per l'ottava stagione in società, ma ora con un ruolo diverso. Dopo sette anni da protagonista in campo, Alberto Cisolla è diventato l'ambassador del Gruppo Consoli Brescia.

La stagione 2022/2023 non potrà celebrare i suoi ace sui match point, tirati con sicurezza inamovibile, o i colpi di classe che nessun muro avversario ha imparato a contenere, ma il Ciso sarà ancora protagonista dell’annata sportiva della Consoli McDonald’s Centrale del Latte. Ricoprirà un ruolo orientato alle pubbliche relazioni: curerà i rapporti con Federazione e Lega Pallavolo, faciliterà l’arrivo di nuovi sponsor, sarà parte degli eventi B2B e di altre occasioni ad hoc e presenzierà agli allenamenti e ai match in casa, continuando ad essere un faro, seppur da bordo campo, per i suoi Tucani.

"Trent’anni di pallavolo non si cancellano – dice Cisolla - è come un grande amore che, a differenza della carriera, non finisce. Dopo sette stagioni vissute a Brescia con reciproca stima, credo che decidere di restare nel mondo del volley al fianco di quelli che sono amici e compagni di annate importanti sia un passaggio quasi naturale. Continuerò a fare più o meno quel che ho sempre fatto: cercare di essere di aiuto e supporto allo staff tecnico e al team, essere presente e disponibile, solo che da oggi lo farò senza essere in campo! L’obiettivo è quello di continuare ad accompagnare la crescita del movimento pallavolistico attorno alla società della famiglia Zambonardi, mantenendo l’impegno e la qualità che ho condiviso con loro nei miei ultimi anni come giocatore".

Coach Zambonardi lo celebra così: "Sarà il nostro primo Ambassador, vogliamo che resti legato ai colori della città e crediamo sia un modo per fargli sentire la nostra stima e il nostro affetto, in primis come persona e poi quale pietra miliare della pallavolo nazionale. Il suo aiuto sarà prezioso per la gestione dei rapporti con le altre società e con le istituzioni: potrà essere un supporto essenziale anche a livello organizzativo, quale riferimento per gli atleti del futuro di Atlantide".