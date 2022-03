Volley A2, Brescia ko con la capolista Bergamo ma per ora è salvo l'ottavo posto

Sconfitta da 0-3 ma la situazione in classifica al momento è stabile. Una penultima giornata senza punti per il Gruppo Consoli Brescia che si arrende in casa contro la capolista Bergamo. La formazione rimane comunque ancorata ai suoi 31 punti in classifica che valgono ora l'ottavo posto, attenzione a Cantù che vincendo proprio ieri, 27 marzo, ha raggiunto i 28 punti.

"Bergamo è un grandissimo team e lo dimostra la classifica. C’è comunque un po’ di rammarico, - ha detto Tiziano Mazzone a fine match - perché siamo stati capaci più volte di richiudere il gap che loro avevano meritatamente aperto, ma poi non siamo riusciti ad essere più bravi di loro in alcune situazioni e lo abbiamo pagato. Credo che, per la squadra che siamo, possiamo chiedere più a noi stessi e dare più gas in alcuni momenti chiave".

Nel primo set Brescia prima insegue e poi ha anche occasione di ribaltare la situazione. Dopo il 6-13 gli uomini di Zambonardi portano pazienza e ricuciono prima al 17-20, poi mettono anche la freccia per il 23-22, ma Bergamo trova la via per chiudere: 24-26.

Anche nel secondo set la squadra di casa tenta lo stesso percorso ma questa volta senza successo. Ospiti avanti 8-16, poi il tabellone dice 14-18 e anche 18-22, ma la distanza è tanta e Bergamo chiude 19-25.

Il terzo set è più equilibrato ma non cambia la sostanza: dopo il 20-21 la capolista chiude 22-25.

Brescia: Mazzone 11, Tiberti, Bettinzoli, Patriarca 7, Bisi 13, Crosatti, Franzoni (L), Neubert, Esposito 6, Cisolla 9. Ne: Ventura, Orazi, Scarpellini, Togni. All. Zambonardi e Iervolino.

Bergamo: Padura Diaz 20, Cargioli 4, Finoli 3, Terpin 14, Larizza 14, Pierotti 10, D’Amico (L), Mancin, Baldi. Ne: Abosinetti, Ceccato, De Luca, Cioffi. All. Graziosi.