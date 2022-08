Volley A2, al via i lavori in casa Brescia. Il coach: "Giocatori affamati di vittoria"

La nuova Consoli McDonald’s Centrale del Latte si è ritrovata per l’inizio della nuova stagione, la nona in Serie A2, nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 agosto al palazzetto Molinari di Caionvico.

Dopo le visite mediche che si sono svolte al Panathleticon di Brescia, gli atleti veterani hanno dato il benvenuto alle new-entry, quest’anno più numerose rispetto agli ultimi anni. Tra questi ultimi occhi puntati sul cubano Gavilan, sullo schiacciatore Loglisci e sui centrali Luisetto e Candeli (per lui un rientro dopo un anno in Superlega). Tanti i giovani di belle speranze a cominciare dal secondo regista Giani e dallo schiacciatore Gatto per chiudere con i giovanissimi Sarzi Sartori, Braghini e Pellegri.

Ampliato e irrobustito lo staff tecnico: accanto a coach Roberto Zambonardi e all’assistant coach Paolo Iervolino a guidare il primo allenamento anche il nuovo tecnico spagnolo Aitor Barreros Casado che seguirà oltre ai video e alla tattica della prima squadra anche il giovanile e il bresciano Alessandro Bergoli. Al lavoro anche il preparatore atletico Paolo Scatoli, il fisioterapista Simone Cinelli e il Dottor Pierfrancesco Bettinsoli. Previsto poi entro il primo fine settimana anche un incontro con il nutrizionista Massimiliano Spini.

Il ritmo di lavoro in questa prima parte della preparazione, sarà decisamente incalzante e distribuito oltre alle sedute tecniche a Caionvico e al PalaGeorge di Montichiari, tra le sedute pesi all’Europa Sporting Club, e gli allenamenti sulla sabbia all’Arena Beach di Cellatica. La prima amichevole è prevista il 7 settembre a Reggio Emilia. Altri test sono in fase di definizione mentre è già confermato il Trofeo Sferc dell’1 Ottobre a Lumezzane. Esordio al San Filippo Cuneo il 9 ottobre. Chiara la linea di coach Roberto Zambonardi alla vigilia di un campionato che si preannuncia di alto livello: "Abbiamo portato a Brescia dei giocatori affamati di vittoria e un gruppo di giovani molto interessanti. Non ci nascondiamo, vogliamo disputare un campionato di alto livello ma dovremo essere sempre coraggiosi e combattivi".