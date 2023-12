Vittoria sofferta per la Millenium Brescia, coach Beltrami: “Non mi sono arrabbiato, la squadra soffre il peso delle aspettative”

In un incontro opaco per le Leonesse della Millenium Brescia, che non convincono al PalaGeorge di Montichiari, Pescara conquista il primo punto della stagione. La formazione giallonera si è imposta soltanto al tie-break, faticando non poco contro un avversario ben organizzato e rimontando il momentaneo 1-2 nel conto set. Dei 113 punti accumulati da Brescia, 10 sono stati ace (7 quelli di Pescara) e 6 i muri (contro gli 11 delle ospiti). Top scorer con 32 punti e MVP del match è stata la pescarese Tosic. La migliore tra le bresciane è stata invece Polina Malik (21 punti).

Coach Beltrami ha così analizzato il match: “Devo essere contento per la vittoria, altrimenti entriamo in un turbine in cui in questa stagione non siamo contenti mai per nulla. Le cose non stanno girando sempre come vogliamo. Nei momenti in cui potevamo chiudere i set abbiamo avuto timore, poi probabilmente quando abbiamo toccato il fondo come risultato c’è stata la reazione, l’atteggiamento che stiamo inseguendo. C’è grossa aspettativa ma quest’anno dobbiamo imparare che il momento che stiamo vivendo va affrontato per quello che produciamo. Dobbiamo assolutamente migliorare nell’efficacia di gioco, oggi Pescara ha fatto veramente bene, noi abbiamo bisogno di diventare più cinici. Non mi sono arrabbiato tanto perché so che la squadra patisce molto il fatto delle aspettative che la circondano. Dobbiamo lavorare tantissimo però abbiamo trovato delle soluzioni”.