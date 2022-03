Serie B, Valtrompia a caccia del riscatto: domani arriva Crema

Mettersi alle spalle Mantova e ripartire. Così Valtrompia ha affrontato la settimana che porterà alla sfida contro la Imecon Crema di domani alle ore 17, da vincere per mettere in carniere altri punti importanti per la permanenza in serie B. Si prevede un match equilibrato dato che la squadra ospite è settima e lotta per gli stessi obbiettivi dei Lupi. Inoltre, fatto non secondario, ha giocato loro un brutto scherzo in occasione della gara di andata, vincendo al tie break. Ci sono dunque tutti gli ingredienti e le motivazioni per tornare subito alla vittoria.

Ne è convinto il libero della squadra di Concesio Davide Rosati, tra l'altro ex di turno, al quale tocca presentare la partita ai canali social: "Sabato è una partita molto importante per noi perché vogliamo riscattarci per la brutta prestazione contro Mantova di sabato scorso e perché vogliamo riprendere subito a fare punti importanti. Non sarà una partita facile, come ha dimostrato la partita dell'andata, ma stavolta giochiamo in casa e siamo fiduciosi che anche grazie all'aiuto del pubblico riusciremo a fare una bella prestazione".