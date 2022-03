Serie B, Valtrompia dimenica Mantova e travolge Crema in tre set

Ottima reazione dei Lupi che mettono in cassaforte altri 3 punti importantissimi vincendo contro la Bco Crema per 3- 0 (25-19, 29-27, 25-21) con gli ottimi apporti di Lorenzo Paracchini chiamato in causa sin dal primo parziale per sostituire Sorlini, fuori precauzionalmente. E si fa autore di 17 punti, a braccio sciolto, mettendo a terra anche importantissimi muri punto nel primo parziale. Ed è proprio il muro che fa la differenza anche nel secondo parziale quando ai vantaggi, Agnellini spegne la luce alle bande cremasche Boiocchi e Carminati, conquistando il set portandosi sull 2-0 in un momento delicatissimo quando la reazione di Crema poteva mettere a repentaglio le sorti del match. La difesa di Crema non si fa intimorire e tiene botta anche nel terzo parziale, ma grazie anche all’ex di giornata Rosati, agli attacchi sciolti di Paracchini, e al sempre ottimo Burbello che passa incontrastato, i Lupi riescono ancor meglio nel contrattacco e portano a casa il match senza strascichi, vittoria che vale il sorpasso in classifica su Caselle e un quarto posto raggiunto con 29 punti.

IL MATCH

La BCO parte con la diagonale Reseghetti Casali, Cucchi e Marazzi al centro, Boiocchi e Carminati in 4, libero Verdelli all Invernici

Valtrompia comincia con la diagonale Spagnuolo-Burbello, al centro Agnellini-Signorelli, bande- Montanari-Paracchini, libero Rosati all. Peli

Inizio sprint per la Bco che si porta subito sul 3-7 con un ottimo pallonetto della banda cremasca, mister Peli è costretto al time out. Burbello guadagna il 4-7. Un pallonetto di Casali firma il 4-8. Burbello mette a terra ancora per il 5-8. Muro di Agnellini e i Lupi si portano sul 7-8, poi Montanari impatta. Ace di Spagnuolo per il 10-10. Casali sbaglia l’attacco e i Lupi si portano sopra 12-10. Paracchini firma il 16-14. Sul 20-17 mister Invernici chiama time out. Agnellini in primo tempo firma il 21-18. Muro di Paracchini per il 22-18. Ancora un muro di Paracchini porta il 23-18 poi Gamba al servizio mette in difficoltà e ancora Paracchini conquista il 24-18.con un altro importante muro sull’opposto casali. Chiude paracchini 25-19.

Il secondo set si apre con l’ace di capitan Agnellini, poi un bel diagonale di Paracchini 2-0. Doppio ace di Paracchini per il 5-2- Agnellini mura Boiocchi per l’8-3. Burbello in diagonale per il 9-6. Boiocchi rosicchia qualche punto e si porta 12-11, poi Cucchi impatta con un ace, e Boiocchi conuista un mani out per il 12-13, poi Signorelli riporta la parità 13-13. Muro di Spagnuolo pe ril 16-15. Montanari viene murato due volte e Crema si riporta in vantaggio 17-18. Agnellini rimette tutto a posto con un bel muro per il 19-18. Ancora Agnellini muro per il 21-18. Paracchini firma il 24-20. Con Boiocchi Crema si riporta sotto 23-24, poi una palla dubbia regala il 24-24, ma per proteste viene assegnato un rosso a Paracchini, che comporta il 24-25. Paracchini però firma il 25-25. Burbello sbaglia il servizio, poi si fa perdonare per il 26-26. Un muro spettacolare di Agnelllini permette il sorpasso, e lo stesso Agnellini chiude la luce a Crema e si porta sul 2-0 29-27.

Nel terzo parziale ci prova ancora Crema che si porta sopra 7-9, complici anche alcuni errori in attacco dei valtrumplini. Ottime soluzioni di Burbello e Montanari portano i Lupi a 15-13. Un po’ di errori in capo creamsco e le ottime difese di Rosati e Paracchini permettono l’allungo a 18-16. Burbello passa senza problemi per il 19-16. Paracchini incontrastato porta il 24-21, chiude Montanari 25-21.

VALTROMPIA Paracchini 17, Burbello 21, Spagnuolo 5, Montanari 6, Agnellini 7, Signorelli 5, Gamba, Rosati NE Sorlini Gnutti, Marchetti, Bagnardi, all Peli

BCO CREMA: Reseghetti, Casali 22, Boiocchi 13, Verdelli, Carminati 3, Cucchi 6, Tonoli 1, Marazzi 2, FIlipponi NE Reseghettti G, Ferrari all Invernici