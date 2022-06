Volley B maschile, Valtrompia si tiene stretta il suo capitano

Il capitano Andrea Agnellini viene riconfermato al suo sesto anno consecutivo in maglia valtrumplina!Il centrale bresciano classe 1983 per 197 cm è stato riconfermato senza indugi, un elemento su cui Valtrompia ha posato le sue fondamenta, solida bandiera dei Lupi dopo la lunga carriera del suo predecessore, oggi ds, Patronaggio.

Andrea vanta nella sua carriera un ottimo curriculum, dalla serie B di Bedizzole e Nuvolera ha combattuto per i colori della Pallavolo Atlantide Brescia sin dal 2008 quando la squadra militava in serie B, rendendosi tra i protagonisti della promozione in serie A, fino al 2017.

La sua esperienza ed energia, unite alla sua professione di insegnante di educazione fisica hanno sempre fatto di lui un ottimo punto di riferimento per la squadra e per i più giovani che lo rispettano e stimano Ottime percentuali a muro e in attacco, nell'ultimo anno ha con costanza lavorato sull'intesa del palleggiatore Spagnuolo, crescendo partita dopo partita in intensità e qualità. Con ottime doti a muro e in attacco ha dato prova di grande forza e carattere per tutto l'anno, essendo un grande professionista lavorando sempre presente in palestra con intensità.

"Mi dispiace per i ragazzi più giovani" scherza il Capitano " ma anche la prossima stagione non si libereranno di me! Ho deciso di continuare per due motivazioni principali: la mia grande passione per la pallavolo e l'enorme fiducia che la società ripone nei miei confronti. La stagione conclusa ha lasciato la sensazione di un avvenuto consolidamento, nella prossima gran parte del gruppo sarà lo stesso e arriveranno giocatori giovani validi e soprattutto motivati. Con il lavoro quotidiano faremo del nostro meglio per migliorarci e continuare a crescere. Auguro una buona estate a tutte le persone che collaborano con il Volley Valtrompia e a chi ci sostiene il sabato al Palalupo. A presto!"

Il ds Patronaggio suggella la fiducia in Andrea:"La conferma del capitano è per me una dimostrazione di fiducia e coesione che dura da tempo, ancora quando eravamo compagni di squadra. Il suo apporto e la sua dedizione per questa maglia non è mai stata messa in discussione. Mi aspetto che quest' anno faccia un lavoro ancora piu attento sulla crescita dei piu giovani e sull' unione del gruppo, lavoro difficilissimo che solo lui può fare. Per noi è un onore averlo anche per la prossima stagione".