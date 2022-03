Serie B, Valtrompia ci prova ma viene nettamente sconfitta a Mantova

Tutto da rifare per i Lupi che escono sconfitti dalla casa della capolista Mantova per 3-0 (25-15, 25-22, 25-15). Questa volta però la reazione c'è stata, nel secondo parziale, quando trascinati da un sempre efficiente Burbello (12 punti) si imbattono in un testa a testa all'ultimo sangue, che vede però Mantova affermarsi con un gioco deciso dei centrali Miselli e Zanini. Ma non solo: le forti traiettorie di Cordani e Scaltriti permettono l'allungo nel primo e nel terzo parziale, dopo un ottimo inizio dei Lupi, che schierano la classica formazione con Paracchini al posto di Sorlini, costretto a riposo precauzionale. I Lupi sono in difficoltà subito in ricezione, che ha annullato il gioco dei centrali Agnellini e Signorelli, ma si sono comunque distinti nel secondo parziale con ottimi muri, permettendo il punto a punto per l'intera durata del set.

Una battuta d'arresto dopo le ultime uscite positive che non inficia però la fiducia dei Lupi, ben consapevoli delle proprie potenzialità, pronti ad affrontare sabato prossimo in casa davanti al proprio pubbico la formazione dell'Imecon Crema.

Le dichiarazioni di capitan Agnellini: "Partita senza storia ad eccezione del secondo set dove ce la siamo giocata fino all'ultima palla. Mantova è oggettivamente una squadra di un altro livello rispetto a noi, ma credo che rispetto alle ultime partite abbiamo fatto qualche passo indietro dal punto di vista della capacità di soffrire, non siamo quasi mai riusciti a controbattere. Ora dobbiamo pensare solo ad allenarci al meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti."

TABELLINO

GABBIANO: Miselli 10, Scaltriti 13, Bigarelli 8, Cordani 15, ZAnini 8, Quartarone 1, Catellani libero, Gola, Artoni, Garro, Di Bernardo Lanzara

VALTROMPIA: Agnellini 2, Montanari 4, Burbello 12, Rosati libero, Spagnuolo 1, Paracchini 7, Signorelli 3, Gamba Marchetti, N.E Sorlini Niccoli Gnutti