Serie B, Valtrompia sconfitta a Grassobbio ma resta quarta

Si chiude con la vittoria di Grassobbio nel derby per 3-2 (25-20, 20-25, 15-25, 26 -24, 15-9) il quarto campionato dei Lupi in serie B, con un'ottima prestazione di squadra seppur a ranghi ridotti (con Signorelli fuori gioco e Burbello impiegato solo nel primo parziale), con l'innesto di Marchetti che convince con 23 punti totali e la continuità di Paracchini al centro (7 punti) Dopo un inizio sottotono, i Lupi riescono a registrare muro e difesa sulle bocche di fuoco bergamasche Bonetti (23) Musitano e Gamba, e dominano i parziali successivi. Il match è caratterizzato da lunghi scambi e grande determinazione da entrambe le squadre, ma il valore dei valtrumplini esce già dal secondo parziale con un gioco brillante ben orchestrato da Spagnuolo, i bergamaschi commettono qualche errore di troppo soprattutto in attacco e permettono ai Lupi di insinuarsi con traiettorie molto particolari dell'opposto Marchetti e con il vigore di un ottimo Montanari. Il finale però è bergamasco, con l'ottima reazione paziente della difesa orobica e i Lupi cedono il passo a Bonetti e compagni.

IL MATCH

Valtrompia comincia con la diagonale Spagnuolo-Burbello, al centro Agnellini-Paracchini, bande Sorlini- Montanari, libero Rosati all. Peli

Grassobbio parte con Vavassori al palleggio, Maffeis opposto, Bonetti -Gamba banda, Cornaro -Beretta al centro, libero Gherardi coach Incitti

Inizio equilibrato con ottimi colpi degli opposti, poi Paracchini mura Bonetti per l'8-8. Sorlini viene fermato per l'11-8, poi anche Burbello viene fermato e mister Peli chiama il primo time out. Al rientro Burbello spara out da posto 4, 13-8. Paracchini in primo tempo firma il 13-11. Sul 15-11 entra Marchetti su Burbello.Maffeis e Gamba trascinano al 17-11, poi Marchetti firma il 17-12. Agnellini riesce a fermare Beretta 17-13. Maffeis firma il 19-14. Montanari si aggiudica il 19-15. Spagnuolo fa ace per il 21-18. Sorlini mani out per il 23-19, ma Maffeis restituisce lo stesso colpo. Paracchini murato per il 24-19. Marchetti tiene vivo 24-20. Errore al servizio di Paracchini permette la vittoria del primo set a Grassobbio 25-20.

Inizio sprint nel secondo parziale dei Lupi con Marchetti show che conquista il 3-6 e 7, poi Bonetti restituisce 4-7. Errore di Maffeis regala il 5-9. Spagnuolo in battuta conquista il 5-10. Ancora Marchetti 5-11. Grassobbio si avvicina grazie a ottimi muri su MArchetti e Montanari 10-12. Muro di Marchetti su Gamba 10-13. Bonetti in pipe 12-14. Montanari 12-15. Sorlini spara out e Grassobbio impatta 15-15. Il punto a punto prosegue 18-18. Marchetti trasforma in punto un ottimo servizio di Paracchini 19-20, poi un errore di Gamba permette il break dei Lupi 19-21. Montanari mani out 20-22.Muro di agnellini 20-23. Gamba spara out 20-24. Montanari chiude 20-25.

Anche nel secondo parziale i Lupi cominciano bene portandosi avanti 2-5. Tanti gli errori bergamaschi che permettono ai Lupi di portarsi avanti 5-9. Marchetti mette a terra il 5-11. Muro di Sorlini su Gamba 5-12. MArchetti 7-13. Montanari 9-15. Ace di PAracchini per il 10-17. Montanari chiude uno scambio lunghissimo 11-20. Ancora Montanari mani out 12-21. Primo tempo di Agnellini 14-22. Ace di Spagnuolo per il 15-24. Errore dell'alzatore bergamasco 15-25.

Nel quarto parziale ritorna l'equilibrio con i bergamaschi che emettono gli ultimi acuti, ma i Lupi tengono botta 13-13. Bonetti attacca out 13-14. Agnellini attento a rete 15-15, poi i Lupi sorpassano ancora 15-16. Sorlini attacca in rete e permette il sorpasso di Grassobbio 18-16. Musitano sfodera un attacco potente da posto 4, 19-17,ma Marchetti non ci sta e firma il 20-19. Montanari mani outo 22-21. Marchetti mani out e impatto 22-22. Sorlini si fa murare ancora per il 24-22. Gamba batte out, poi doppia di Vavassori e si va ai vantaggi. Bonetti firma il 26-24.

IL tie break si apre con Grassobbio che si porta subito avanti 5-0. coach Peli ributta nella mischia Burbello ma il gap al cambio campo è ampio: 8-2. Bonetti trascina con diagonali fortissime 9-2. Muro di Agnellini 9-4. Bonetti ancora passa 10-5. Gamba 11-5. Bonetti ancora ottima diagonale 12-6. Burbello si aggiudica il 12-7. Sorlini rosicchia un punticino 12-8. Il muro su Burbello chiude 15-9.

VALTROMPIA: Spagnuolo 4-Burbello 4, Agnellini 12 Paracchini 7, bande Sorlini 14- Montanari 14, libero Rosati, Marchetti 23, ne Gamba, Gnutti, Signorelli

GRASSOBBIO: Vavassori 2, Maffeis 6, Bonetti 23 Gamba 14, Cornaro 10 -Beretta 7, libero Gherardi Musitano 16, Armanni 1