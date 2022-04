Valtrompia, il tie break è fatale: a vincerlo è la Dual Caselle

I Lupi cadono in quel di Caselle al tie break (21-25,, 17-25, 25-20, 25-21, 15-7 ) dopo un match all’insegna degli scambi lunghi e soluzioni variegate in entrambe le formazioni, con un gioco frizzante dei Lupi nei primi parziali. Condito dall’ottima correlazione muro- difesa, il gioco dei valtrumplini permette di dominare per i primi due parziali,. neutralizzando i terminali offensivi scaligeri anche grazie ad una battuta velenosa da parte di tutti gli attaccanti, costringendo Caselle ad un gioco scontato, poi subiscono il ritorno dei padroni di casa che registrano il muro su Burbello e Montanari impedendo loro di passare, e subiscono l’inversione di rotta, con qualche errore di troppo dovuto ad un match nervoso e adrenalinico.

Il regista Spagnuolo: “Abbiamo condotto un buon gioco nei primi parziali, poi Caselle è cresciuta e noi ci siamo un po’persi, i nostri attaccanti di palla alta sono entrati in difficoltà e loro hanno cominciato a spingere con la battuta, è stata una partita dove è successo di tutto, ma è il bello dello sport, ci si deve abituare anche a questa tenuta mentale, ora cerchiamo di concludere al meglio la stagione con le ultime due partite che ci restano, la prossima davanti al nostro pubblico e poi con il derby a Grassobbio”

Valtrompia comincia con la diagonale Spagnuolo-Burbello, al centro Agnellini-Signorelli, bande Sorlini- Montanari, libero Rosati all. Peli

Arredopark schiera Sasdelli in regia in diagonale con Pereira, al centro Caiola-Solazzi in posto 4 Alberti e Tarocco, libero Frigo

Un inizio intenso per le due formazioni con Caselle che si porta subito avanti 7-5 grazie a un ottimo Pereira, ma i Lupi rispondono con alcune soluzioni al centro con Signorelli e Agnellini che vanno a punto.Burbello sorpassa 8-9. Si procede punto a punto con Pereira e Burbello che si contendono i palloni più scottanti, finchè Burbello attacca out e consente il break 14-12, sul 15-12 coach Peli chiama time out. Caselle prosegue nella sua marcia, firmando il 17-13. In parallela passa Burbello per il 17-15, poi una doppia permette il 17-16. Un cartellino rosso indirizzato alla panchina scaligera consente l’impatto 17-17. Burbello mura Pereira a uno, per il 17-18. Un altro muro permette il break 19-21, poi Burbello firma l’ace del 19-23. Si chiude 21-25.

Nel secondo parziale il primo break lo firma Agnellini con un bel muro 8-10. La serie di muri non si ferma e porta i Lupi all’8-12. Una buona serie al servizio di Burbello e i muri su Pereira e Peslac permettono un nuovo allungo 11-17. Caselle recupera qualche punto grazie a un paio di errori dei Lupi, poi sbaglia il servizio per il 14-19. Ancora ottima correlazione muro e difesa permettono l’allungo 15-23, Sorlini guadagna il 16-24, chiude Signorelli 17-25.

Nel terzo parziale Caselle parte bene 8-3, con diversi muri su Montanari e Burbello, poi entra Paracchini su Montanari. Caselle si porta 12-6, Signorelli spara out per il 7-14. Burbelllo rosicchia un punticino 15- 9-, poi Pereira attacca sull’asta 15-10. Paracchini firma l’11-16, poi al servizio complica le cose agli scaligeri e Burbello fa mani out per il 16-13. Caselle però si porta ancora avanti 18-14. Marchetti entrato al servizio fa ace 18-15, poi Signorelli in primo tempo firma il 18-16. Caselle avanza ancora ma Spagnuolo fa una magia con un pallonetto rovesciato, poi Burbello fa mani out per il 20-18. Caselle sbaglia il serivizio 21-19. Caselle però riesce a ragggiungere il 24-20, e firma il 25-20 con un pallonetto.

Il quarto parziale è all’insegna del nervosismo, con grande carica di adrealina da entrambe le parti, con un cartellino giallo ai Valtrumplini e un rosso fischiato ai veronesi sul 9-10, che regala il 9-11. Spagnuolo mette a terra di prima intenzione il 10-12. Caselle fa un ottimo turno in battuta e si riporta avanti 13-12. Montanari in pipe però impatta subito. Signorelli in primo tempo con un ottima soluzione di Spagnuolo 16-16. Burbello fa doppio ace per il 17-18 e 19. Caselle però mura Montanari e impatta. Montanari fa mani out 19-20. Invasione valtrumplina decreta il 21-20, Due muri su Burbello e un attacco out di Sorlini portano il 23-20. Attacco out di Burbello firma il 24-20. Paracchini batte out per il 25-21.

Il tie break comincia con la soluzione di Signorelli in primo tempo. Poi una serie di errori in attacco dei Lupi permettono il vantaggio dei padroni di casa 6-2. Entrano Marchetti e Paracchini che rilevano Burbello e Montanari. AL cambio campo è 8-4. Caselle sbaglia il servizio 8-5. Sorlini 10-6. Altro errore in attacco di Paracchini per il 12-6. Pereira mura Marchetti per il 13-7. Agnellini spara out 14-7. Marchetti batte out 15-7.

VALTROMPIA: Spagnuolo2 Agnellini 8, Signorelli 8, Burbello 24, Montanari 8, Sorlini 10, Paracchini 2, Marchetti 1 Rosati N.E Gnutti

ARREDOPARK: Alberti 9,Perera 18, Peslac, Caiola 12, Solazzi 12, Sasdelli3, Tarocco 14, Frigo