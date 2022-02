Valtrompia scalda i motori in vista della ripresa. Peli: "Durante la sosta abbiamo lavorato su aspetti in passato trascurati"

Grande è l'attesa in casa Valtrompia per la ripresa del campionato di serie B. E sarà subito un esame difficile: il calendario ha riservato ai Lupi il difficile scontro con la Canottieri Ongina, in piena corsa per le posizioni di vertice del girone C e di coneguenza per i playoff. Per poter sperare di tornare in corsa sarà obbligatorio centrare il risultato pieno, compito tutt'altro che facile dato che i piacentini hanno dimostrato in questa prima metà di stagione di essere una delle formazioni più solide ed organizzate di questo raggruppamento.

A poche ore dal match ha parlato ai canali social il coach Enrico Peli, che analizza il momento trascorso dai suoi ragazzi:

"Questo periodo, in cui sono mancate partite ufficiali, ci ha dato modo di lavorare su aspetti che prima non riuscivamo ad allenare.

Fortunatamente si torna a giocare, non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento.

Ongina non ha bisogno di presentazioni, è una squadra forte e l'abbiamo visto anche nella partita di andata.

Non a caso hanno perso solamente una partita fino ad ora.

Se saremo bravi a limitare i loro battitori, abbiamo possibilità di offrire una buona prestazione".

La partita verrà trasmessa sabato sera sui canali social dei valtrumpini e per l'ingresso al Pala Lupo sarà tassativo l'utilizzo delle marcherine FFP2 ed il Super Green Pass.