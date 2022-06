Volley B Maschile, Valtrompia saluta Signorelli

In vista della prossima stagione di serie B il Valtrompia Volley perde un pezzo importante. Il centrale Gianluca Signorelli, a causa di sopraggiunti ed inderogabili impegni personali che nulla hanno a che vedere con lo sport, ha deciso di prendersi una pausa dal volley giocato lasciando i Lupi dopo una sola stagione di militanza. La società ora, visibilmente dispiaciuta per la decisione assunta dal suo giocatore, dovrà mettersi alla ricerca di un sostituto, cosa tutt'altro che facile visto l'apporto in termini di esperienza e qualità fornita dal trentunenne atleta bresciano alla squadra che sarà ancora diretta da Enrico Peli.

Questo il messaggio postato dalla società su Facebook:

"È tempo di saluti in casa Valtrompia Volley!

Il centrale Gianluca Signorelli per esigenze extra pallavolistiche si prende una pausa dal volley e non proseguirà il suo percorso con i Lupi!

Un ringraziamento accorato va a Gianluca da tutto lo staff del Volley Valtrompia per la splendida stagione disputata insieme!

In bocca al lupo Signo!?

#Forzalupi??? #lupinelcuore".