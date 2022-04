Serie B, Valtrompia saluta il PalaLupo con una vittoria

Ottima vittoria stasera dei Lupi che nonostante una formazione rimaneggiata riescono ad imporsi su Lagaris Volley per 3-1 (20-25, 25-15, 25-9, 25-17). I trentini si presentano agguerriti nel primo set, ma i valtrumplini fanno la voce grossa soprattutto in attacco e al servizio con le ottime prestazioni di Mobntanari e di Sorlini, già dal secondo parziale quando anche il muro bresciano riesce a sistemarsi e bloccare gli offensivi trentini, trascinati da Montermini. Lagaris non riesce più a reagire, completamente domata e i Lupi portano a casa altri 3 punti fondamentali per la lotta al 4 posto, salutano il Pala Lupo gremito da un pubblico ritrovato finalmente al 100% dopo una stagione travagliata, e danno appuntamento all'ultimo importante match derby con Grassobbio sabato prossimo.

IL MATCH

Lagaris parte con Antoniazzi p Montermini in diagonale, Zanettin-Frizzera in 4, Deganello e Zanolli al centro, Ferrari Libero all. Gagliardi

Valtrompia comincia con la diagonale Spagnuolo-Marchetti, al centro Agnellini-Paracchini, bande- Montanari-Sorlini, libero Rosati all. Peli

Inizio equilibrato con Sorlini e Marchetti che alternano ottimi colpi, dall’altra parte della rete Montermini porta avanti l’attacco dei trentini 6-7. Marchetti mantiene la parità 8-8. Montanari firma il break 10-8. Marchetti avanti 11-8. Montanari allunga 12-9. Lagars recupera e si porta in parità, ma allunga sul 17-20 con ottime soluzioni di Montermini, e con qualche errore di troppo nell’attacco valtrumplino. Burbello rileva Marchetti, ma viene murato 17-22. Antoniazzi fa pallonetto 18-23. Montanari guadagna il 19-23. Montanari per il 20-24. Montermini chiude il 1 set 20-25.

Nel secondo parziale è Montanari che firma il primo break dell’11-8. Lagaris si perde con qualche errore importante e permette ai Lupi l'allungo, complice un gran muro che si sistema e blocca gli attacchi delle bande trentite 16-11. Sorlini firma il 18-12. Burbello scalda il braccio e conquista il 20-13, poi Sorlini 21-13 fa mani out. Anche Paracchini va a terra per il 22-14, Burbello 24-15, e sempre Burbello mura il centrale trentino 25-15.

Il terzo parziale è tutto valtrumplino con i Lupi che si portano subito avanti 13-6. Paracchini ottimi prim tempi firma il 14-6. Burbello e Montanari trascinano senza sosta il set, Lagaris si ferma a 9.

Nel quarto set La battuta la fa da padrone, con Sorlini che si porta subito avanti con 3 ace, 5-2. Errore dei trentini e i Lupi avanzano 6-2. Burbello altro ace, 7-2. Altri servizi velenosi di Montanari trascinano Valtrompia al 9-3, poi Lagaris riesce in qualche acuto a guadagnare qualche punticino che gli permette di avvicinarsi 13-7. Errori in attacco dei trentini e i Lupi allungano ancora 15-7. Rientra Marchetti che firma il 17-8. Marchetti mette a terra anche un ottimo pallonetto per il 19-9. Altri errori trentini permettono il 21-12, poi i trentini riescono a murare Montanari e Marchetti 21-15.Sorlini firma il 23-16. Il divario è ampio, chiude un errore trentino 25-17.

IL TABELLINO

VALTROMPIA Agnellini 6, Burbello 17, Sorlini 18, Montanari 18, Spagnuolo 1, Marchetti 5, ,Paracchini 6, Rosati Libero N.e Gamba, Gnutti, Signorelli all. Peli

LAGARIS:Antoniazzi 3, Zanolli 1, Braito 2, Montermini 11, Ferrari, Deganello 7 Calcinardi 3, Lorenzi 2, Frizzera 15 Zanettin 1, Nazareno, Targa Libero, Ferrari all Gagliardi