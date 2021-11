Valtrompia pronto per lo scontro al vertice con la Canottieri Ongina

Poco più di quarantotto ore e sarà nuovamente campionato. C'è molta attesa per lo scontro al vertice del girone C che vedrà di fronte Valtrompia Volley, terza in classifica a quota 9 punti, e la Canottieri Ongina, che ha due punti in più rispetto ai concesiani ed occupa la piazza d'onore.

Sarà anche una sfida tra ex: nelle fila piacentine c'è il tecnico Gabriele Bruni così come il regista Ramberti.

Da tenere d'occhio comunque elementi del calibro di Caci e Miranda, schiacciatori che possono vantare una buona esperienza, e De Biasi, parte di un reparto centrali abbastanza efficace.

Il palleggiatore valtrumpino Luca Spagnuolo presenta così la sfida: "Sabato affronteremo una delle squadre favorite del girone; Ongina infatti ha un ottimo gioco e delle belle certezze in attacco. Li abbiamo già affrontati in amichevole, quindi sappiamo bene contro chi stiamo andando a giocare e cosa aspettarci. A nostro favore però c’è da dire che siamo in una buona fase, abbiamo fatto punti in tutte le partite affrontate fino ad ora e stiamo giocando una buona pallavolo. Sicuramente contro Ongina non potremo concerderci errori banali come è successo in alcuni set delle ultime partite, ma dovremo dare il nostro meglio per riuscire a tener testa ad una squadra così solida.

Sarà cruciale il servizio, che dovrà essere efficace, ma in generale dovremo concentrarci al massimo su tutti i fondamentali ed esprimere una solida correlazione muro-difesa, aspetto sul quale stiamo lavorando in modo marcato e deciso dal primo giorno".

Si allinea alla sua posizione coach Enrico Peli: "Ongina è una delle squadre più attrezzate del campionato ed è formata da giocatori molto esperti.

Noi siamo in un buon momento di forma, ma sappiamo che per poter combattere contro squadre di questo livello dobbiamo giocare al sempre al massimo".