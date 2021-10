Serie B, Valtrompia pronta all'esordio: si gioca a Trento

Anche per i Lupi di Valtrompia si avvicina l'ora dell'esordio. I ragazzi allenati da Enrico Peli, tornato sulla panchina della squadra di Concesio dopo la salvezza centrata due anni fa, disputeranno il loro quarto campionato di serie A consecutivo e l'avversario sarà la Pallavolo Trento Bolghera del neo coach Saurini, lo stesso affrontato nei playoff dello scorso anno.

Per quanto riguarda la prima rivale di questo percorso si può dire che va prestata particolare attenzione al loro maggior terminale lo schiacciatore Cristofaletti, che vanta esperienze importanti in serie A e che ha già dimostrato essere una vera spina nel fianco per i valtrumplini con la sua versatilità in attacco e la presenza costante in difesa e ricezione. E' stato confermato anche Paoli al centro, giocatore di alto livello presente a muro e solida presenza anche in attacco, mentre a differenza della scorsa stagione non sarà più opposto Boesso ma ricoprirà il suo ruolo lo schiacciatore Gasperi che si trasforma in opposto per questa stagione.

Molti dunque i cambiamenti in entrambi i sestetti: si prevede una partita difficile da decifrare proprio in virtù di questo. La diretta sarà garantita dai canali youtube di Bolghera Pallavolo Trento a partire dalle 20.

Queste le impressioni di coach Peli: "La prima partita è sempre molto particolare perché non si hanno ancora molti dati sugli avversari. Bolghera è un' ottima squadra, ha tenuto l'ossatura della scorsa stagione, ha in Mirco Cristofaletti il suo giocatore cardine. Abbiamo iniziato un percorso da otto settimane e stiamo cercando di arrivare nei migliori dei modi alla partita di sabato, valorizzando maggiormente i nostri punti forti".