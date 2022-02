Valtrompia pronta al ritorno in campo: sabato c'è la Canottieri Ongina

L'ultimo match risale allo scorso 9 gennaio. Quasi un mese fa. Allora i ragazzi del Valtrompia Volley sconfissero in tre set i Miners incamerando tre punti importanti per la propria classifica, salvo poi dover osservare un lungo periodo di sosta forzata.

A fronte del repentino aumento di contagi e di positività da Covid 19 all'interno dei vari gruppi squadra la FIPAV non ha potuto fare altro che deliberare la sospensione dei campionati dalla serie B in giù, che terminerà proprio nel prossimo fine settimana.

E sarà subito un ritorno di fuoco per i Lupi, che ospiteranno tra le mura amiche sabato 12 gennaio alle ore 20:30 la Canottieri Ongina, ostica formazione del piacentino ancora in lizza per un posto ai playoff.

Del periodo vissuto dai concesiani ha parlato ai canali social il direttore sportivo Luca Patronaggio: "Sono stati giorni difficili nonostante l'8 gennaio fossimo solo una tra le 4 squadre a poter scendere in campo nel pieno delirio dovuto al covid. Sinceramente non ero sicuro fino a qualche giorno fa di poter ripartire col campionato il 12 febbraio. In questo mese di "stop" non è stato semplice per i ragazzi allenarsi senza la competizione del sabato, ma vedo comunque dei ritmi in allenamento che fanno ben sperare per la ripresa. Il nostro obiettivo rimane quello di fare un girone di ritorno meglio dell andata. Consolidare quanto di buono espresso e rivalerci sui punti persi che ci lasciano un po' di amaro in bocca. Il gruppo è compatto e in palestra si respira aria di fame !!! Sabato incontreremo Ongina che, seppur ferma da più tempo di noi, ha degli elementi di spessore sia in attacco che in battuta. All' andata nel fondamentale dai 9 metri ci hanno messo in difficoltà ma il nostro staff tecnico ha lavorato con attenzione e duramente con i ragazzi per poterli arginare. Sarà "battaglia" e nelle battaglie ci carichiamo sempre, spero di vedere un Palalupo "caldo" perche' come spesso accade nelle sfide di questo calibro puo' dare un grosso aiuto ai miei ragazzi".