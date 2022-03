Serie B, Valtrompia piega con grande determinazione Unitrento

Battuta al tie break (19-25, 25-19, 21-25, 25-18, 15-10) la forte formazione di Unitrento questa sera al Palalupo, con una prestazione corale, e spumeggiante, Valtrompia si aggiudica la terza vittoria consecutiva. Il regista Spagnuolo ha orchestrato al meglio gli schiacciatori di palla alta con Burbello che ne fa 25 e l'ottimo Montanari rigenerato da una prestazione brillante (18 punti), valorizzandoli anche da seconda linea, con i sempre pronti Agnellini e Signorelli al centro che vincono il confronto con i giovani Coser e Simoni, nonostante la loro giovane età già di esperienze importanti in massima serie, trascinati soprattutto da un Parolari a tratti infermabile (20 punti). Equilibrio per tutti i parziali, Valtrompia si impone al tie break con la differenza a muro e difesa, con una spinta in più al servizio neutralizzando il gioco dei giovani trentini costretti a cedere le armi all' agguerrita e compatta formazione di mister Peli.

IL MATCH - Trento parte con De Palma Brignach in diagonale, Simoni Coser centro Parolari Bonizzato in posto 4 libero Ceolin all Conci

Valtrompia comincia con la diagonale Spagnuolo-Burbello, al centro Agnellini-Signorelli, bande Sorlini- Montanari, libero Rosati all. Peli

Inizio punto a punto per le due giovani squadre, con Burbello che parte già piuttosto esplosivo, e Montanari che si distingue in due belle pipe. Ace di De Palma 8-10, poi un pallonetto e Trento si porta sull’8-11.Muro su Signorelli da parte di Simoni, e mister Peli è costretto al primo time out. Al rientro Montanari guadagna il 9-12. Ace di Burbello per il 10-12. Altra pipe di Montanari che conquista il 13-15. De Palma di prima intenzione schiaccia e conquista il 14-18, ma risponde sempre Montanari 15-18. Ancora Montanari 16-19. Entra Marchetti al servizio, Sorlini fa mani out e conquista il 18-21, ma Brignach conquista il 18-22. Coser chiude i giochi 19-25.

Anche nel secondo parziale Trento si porta sopra ma è punto a punto.Poi grazie a un paio di errori di Parolari e a un sempre efficiente Montanari i Lupi si portano sopra 15-13. Con una buona serie al servizio di Parolari Trento si ripota sopra 17-18, poi però Bonizzato sbaglia l’attacco per l’impatto 18-18. Sorlini mani out su Coser per il 20-18. Muro di Agnellini per il 22-18. Sorlini firma il 23-19. Burbello firma il 25-19 e si porta in parità.

Si ricomincia con un ottimo muro di Agnellini, poi Valtrompia si porta sopra 7-6 e costringe coach Conci al time out. Trento però si riporta di nuovo sopra 11-13 trascinata da Bonizzato. Signorelli firma il 12-14 con un bel primo tempo. Burbello guadagna il 13-15. Montanari impatta con un’ottima pipe. Sorlini per il sorpasso 16-15. De Palma firma un break importante sul 18-20 con una buona serie al servizio. Entra Paracchini sul 19-20. Burbello viene murato per il 19-21. Simoni mette a terra un primo tempo 20-23. Burbello firma il 21-23. Bonizzato firma il 21-24 con un altissimo mani out. Brignach chiude 21-25.

Sul 4-2 Sorlini firma una bella pipe, poi Spagnuolo fa ace per il 7-4. La marcia di Valtrompia prosegue per l’8 -5 di Burbello poi Agnellini mura Dell’Orso per il 9-5. Ace di SOrlini firma il 10-5. Ottima difesa di Agnellini permette il 12-6. Altro doppio muro su Parolari e Valtrompia allunga ancora 14-6. Trento riesce a recuperare e si porta a -4 15-11, con ottima serie al servizio di Parolari che però sbaglia dopo il time out 16-11. BRistot viene murato per il 18-12. Burbello guadagna il 20-13. Parolari in parallela riesce a rosicchiare un punticino, poi Pizzini in ace 23-18. Montanari mani out per il 24-18. Burbello porta tutti al tie break 25-18.

Ancora un muro di Agnellini per la partenza del tie break, poi Parolari attacca out. 2-0. Ace fortuito di Sorlini porta il 3-0. Montanari 4-1. Arolari acorcia 5-3. Montanari vince il contrasto a rete per i 6-3. Sorlini pe ril 7-4. Ace di Signorelli che firma l’8-4. Sorlini mani out 9-5. Urbello in diagonale per il 10-5. De Palma firma 10-6. Burbello da posto 4 mani out per l’11-6. De Palma ancora di prima intenzione 11-7. Ancora Burbello firma il 12.7.Montanari palla bomba 13-7. Brignach sbaglia la difesa per il 14-7. Chiude un errore di De Palma in battuta. 15-10

TABELLINO

Valtrompia: Burbelo 25, Montanari 18, Sorlini 14, Agnellini 7, Spagnuolo 2, Marchetti, Paracchini, Signorelli 6, Rosati, N.E Gnutti al Peli

Unitrento Brignach 13, Parolari 20, Pizzini 1, Simoni 10,Bristot 2, Coser 1, Bonizzato 11, Depalma 9, Dellosso 2, Marino, Polacco Ceolin, Mentasti all Conci