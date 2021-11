Serie B, Valtrompia si ripete e passa in grande stile a Rovereto

Era importante non abbassare la guardia al cospetto dell'ultima in classifica e la missione è stata compiuta alla grande. Valtrompia, dopo il 3-2 casalingo sui veronesi del Caselle si ripete andando a vincere con il massimo scarto (25-14,26-24, 25-14) sul taralfex del Lagaris incamerando tre punti importantissimi anche a livello psicologico, oltre che di classifica. Un'ottima performance quella degli uomini di Enrico Peli, che hanno mostrato una crescita costante in tutti i fondamentali, il che fa ben sperare per il futuro.

Un dominio pressochè assoluto quello del Lupi, che hanno subito messo in chiaro le cose con i 17 punti di Burbello e gli 11 di Montanati, agevolato anche dall'ottima regia di Spagnuolo. Bene anche il muro, a segno 8 volte. Nel secondo set i trentini aumentano i giri del motore soprattutto il battuta e la ricezione ha sofferto, ma i bresciani hanno avuto modo di tenere duro e portare a casa il set ai vantaggi. Non c'è partita nel terzo gioco, con i valtrompini che chiudono agevolmente.

Ecco il pensiero del tecnico caduto l'ultimo pallone: "Siamo stati bravi a limitare gli errori e a sfruttare al meglio i nostri attaccanti. Abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo set perché i nostri avversari hanno alzato il livello della battuta, ma nonostante questo abbiamo portato a casa il set. Sono contento per l'atteggiamento positivo della squadra".

TABELLINO

VALTROMPIA Agnellini7, Burbello 17, Sorlini 6, Montanari 11, Spagnuolo 2, Marchetti 2, Signorelli 2, Paracchini, Ghirardi, Rosati Libero N.eGamba, Gnutti all. Peli

LAGARIS Antoniazzi 7, Zanolli 3, Braito 1, Montermini 10, Ferrari, Deganello 9 Calcinardi 7, Lorenzi 6, Frizzera 10 Zanettin 3, Nazareno, Targa Libero