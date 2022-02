Valtrompia, non abbassare la guardia: sabato sera arriva Cavaion Veronese

Il tempo di leccarsi le ferite e si riparte. I ragazzi del Valtrompia Volley, reduci dalla sconfitta di Monticelli, sono attesi al riscatto: sabato prossimo i Lupi riceveranno la visita di Cavaion Veronese, formazione che attualmente occupa l'undicesima posizione nella classifica del girone C e capace di ben figurare in occasione del match di andata. Il ritorno ai tre punti è dunque obbiettivo sensibile della squadra di Peli, chiamata ad una prestazione di alto livello.

La presentazione del match tocca al palleggiatore Luca Spagnuolo: "Sabato affronteremo una squadra che ha degli ottimi elementi e che non rispecchia assolutamente la loro posizione in classifica. Noi in primis dobbiamo pensare al nostro gioco, vogliamo tornare alla vittoria e fare una buona pallavolo perché siamo in grado di farlo, anche perché questi sono sicuramente punti preziosi per la classifica. Durante lo stop ci siamo prefissati degli obiettivi ed è importante riuscire a centrarli tutti, per fare una buona seconda fase del campionato. L’approccio dovrà essere determinato, ma allo stesso tempo sono convinto che sarà necessario mostrare continuità e precisione senza abbassare mai la guardia, anche perché avremo di fronte un avversario che, come noi, ha bisogno di punti per avanzare in classifica".