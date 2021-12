Valtrompia, operazione riscatto a Crema

La sconfitta interna contro il Gabbiano Mantova è di quelle che fanno male ma Valtrompia ha il dovere di guardare avanti. Anche se la prospettiva playoff, in virtù di questa pesante battuta d'arresto, si è complicata notevolmente. Sabato sera i Lupi saranno di scema a Crema contro la Imecon, che staziona attualmente in nona posizione e viene anch'essa da un ko al cospetto dell'altra capolista, la Canottieri Ongina.

Squadra da non sottovalutare quella cremasca, che annovera tra le proprie fila elementi interessanti quali il palleggiatore Reseghetti e l'opposto Casali, al centro l'esperto Marazzi, con Cucchi e Natali, gli schiacciatori Boiocchi Tonoli e Filipponi. Marazzi e Tonoli sono noti al pubblico bresciano per aver militato in passato proprio in questa provincia.

C'è un ex tra le fila dei concesiani, vale a dire il libero Davide Rosati: "Crema è una squadra giovane che difende tanto quindi mi aspetto una partita complessa in una palestra grande in cui non è semplice giocare, sarà un'altra battaglia in cui cercheremo di portare a casa più punti possibili".

Così si esprime invece Enrico Peli, il coach dei Lupi: "Crema è una squadra molto equilibrata che dall' inizio della stagione ha combattuto per la vittoria in tutte le partite. Noi veniamo da due sconfitte e dobbiamo assolutamente ritrovare la vittoria per poter proseguire nel migliore dei modi il percorso intrapreso".

Il match verrà trasmesso in diretta youtube sui canali Bco Crema a partire dalle ore 21.