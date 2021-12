Serie B, per Valtrompia inattesa sconfitta a Trento

Davvero una sconfitta che non ci voleva. Valtrompia si è fatta soprendere dalla freschezza dell'Unitrento, formazione B del Trentino Volley composta per lo più da giovani, ed ha concluso il confronto senza incamerare punti. Ed ora la zona playoff si allontana dato che le squadre che precedono i Lupi sono tutte andate a bersaglio. E pensare che tutto era iniziato alla grande per i ragazzi del tecnico Peli, che hanno lettteralmente dominato il primo set, per poi patire il muro e la difesa dei padroni di casa, fondamentali che di fatto hanno permesso loro di vincere la partita.

Per i valtrumpini non sono state sufficienti le prove di Montanari e Signorelli che hanno messo a terra rispettivamente 17 e 16 palloni senza però riuscire ad allungare il match: la ricezione ha sofferto spesso il colpi di dell'opposto Brignarch e di Parolari e Bonizzato.

Questo il pensiero del coach Enrico Peli al termine della gara: "Abbiamo giocato molto bene fino a fine del secondo set mettendoli in difficoltà con la nostra battuta. Poi abbiamo commesso qualche errore e abbiamo perso un po' il filo del gioco. È un peccato perché anche nel quarto set potevamo riaprire la partita, ma oggi non siamo riusciti a recuperare".

I Lupi dovranno immediatamente serrare le fila: sabato 11 dicembre arriva la capolista Mantova.

TABELLINO

VALTROMPIA: Agnellini 9, Montanari 17, Burbello 15, Sorlini 7, Paracchini 4, Signorelli 16, Niccoli, Spagnuolo, Marchetti 1,Rosati n.e Gamba, Gnutti, Bagnardi, all. Peli

UNITRENTO: Brignach 15, Parolari 16, Mentasti 1, Simoni 11, Bristot 3, Bonizzato 12, Depalma 3, Dellosso 12, Marino, Petrosino, Pizzini, Coser, all. Conci