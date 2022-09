Volley B maschile, prime prove sul campo: domani test con la Canottieri Ongina

Dopo una settimana di allenamenti più o meno intensi anche per il Valtrompia Volley arriva il momento del battesimo sul campo. E non sarà di quelli facili: domani sera alle ore 20 il PalaLupo di Bovezzo aprirà le porte per l'allenamento congiunto, il primo della stagione, contro la Canottieri Ongina, ostica e forte formazione piacentina militante nel girone A e che non ha nascosto le sue ambizioni di vertice. Per la banda di Enrico Peli sarà un'occasione importante, al di là del risultato, di testare il livello di forma raggiunto ed oliare alcuni meccanismi che per forza di cose sono ancora approssimativi. Va sottolineato che nel prossimo campionato di B, a differenza dello scorso anno, non ci sarà lo scontro diretto, almeno nella prima fase, dato che le due squadre sono state inserite in raggruppamenti differenti.

Ma ecco di seguito, tratto sempre dal Facebook dei rossoneri, l'elenco completo dei test che essi sosterranno da qui all'inizio delle ostilità: