Serie B, Valtrompia espugna Cognola e si avvicina al traguardo

Concreta la prova dei Lupi questa sera in quel di Cognola di Trento, che hanno la meglio su AVC Miners per 0-3 ( 20-25, 17-25, 21-25)

Si dimostrano determinati e con un buon Montanari sugli scudi, i ragazzi di coach Peli non scendono a compromessi con la pericolosa formazione trentina, affamata di punti ma mai veramente in grado di compromettere le sorti del match. Ottimi questa sera i primi tempi di capitan Agnellini e le soluzioni di Montanari (9 punti), con un buon Paracchini che si conferma in posto 4. Decisivi i turni al servizio di Montanari e la spinta di un team che non si è adeguato al gioco dei trentini ma ha continuato a spingere su buoni livelli anche nel terzo parziale quando la reazione dei Miners poteva risultare velenosa. Si chiude così il girone di ritorno, ma i Lupi dovranno recuperare ora i 4 match saltati durante lo stop di gennaio, match che sono stati calendarizzati già a partire da sabato prossimo con la gara casalinga contro KS RENT.

Montanari: "E' stata una buona prova siamo riusciti bene in tutti i fondamentali, era importante per noi per consolidare la posizione e confermarci, siamo riusciti a limitare il loro attaccante più forte, De Giorgio, l'opposto, e siamo riusciti sempre a stare davanti a parte il 3 set dove loro avevano messo la testa avanti, ma noi siamo riusciti a stare concentrati e riportare l'equilibrio raggiungendo il risultato finale dei 3 punti senza strascichi."

IL MATCH

Valtrompia parte con la formazione classica Burbello-Spagnuolo in diagonale, al centro Agnellini e Signorelli, in banda Montanari e Paracchini

I Miners cominciano con al Centro Faifer-Bandera, in diagonale De Giorgio- Bernardis, in banda Weiss- Mazzola, libero Raffaelli.

Buoni i primi scambi per i Miners che si comportano bene a muro e si portano sopra, ma i Lupi tengono vivo con ottimi colpi di Paracchini ed esperti mani-out di Burbello, costringendo il mister Trentino al time out. Qualche errore di troppo e imprecisioni sul campo trentino permettono l'allungo ai Lupi, che si confermano anche con un ottimo ace di Signorelli e il set si chiude con un muro di Burbello sulla banda trentina.

Nel secondo parziale partono determinati i Lupi che si portano avanti con un ottimo turno in battuta di Montanari che costringe i Miners a richiedere il primo time out, al rientro un solido muro di Paracchini e Agnellini conferma e allunga il vantaggio. Montanari passa senza problemi e trascina i Lupi, anche Agnellini grazie ad una buona ricezione mette a terra ottimi primi tempi. Spagnuolo mura Mazzola, poi i trentini riescono ancora in qualche acuto al centro, ma chiudono i Lupi con un errore in battuta dei trentini.

Timida reazione nel terzo parziale con i Miners che riescono a fermare a muro Burbello più di una volta, ma Montanari continua a passare e la buona ricezione costruisce il gioco al centro che permette ad Agnellini di mettere a terra ottimi primi tempi. I Miners riescono a difendere dei buoni palloni dando del filo da torcere ai valtrumplini ma alla fine si dimostrano più concreti, chiude i giochi Montanari con una bella diagonale.

Valtrompia: Montanari 9, Burbello 11, Paracchini 11, Agnellini 9, Spagnuolo 1, Gamba 5, Rosati, NE Marchetti Gnutti Ghirardi Signorelli

Miners: De Giorgio 7, Mazzola 5, Faifer 1, Bandera 2, Bernardi 3, Weiss 4, Ravanelli 1, Caillari 2, ne Micheletti, Rensi, Roncari, Toselli