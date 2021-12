Valtrompia, è la sfida più dura! Arriva la capolista Mantova

L'inattesa sconfitta contro i giovani della Unitrento ha messo Valtrompia Volley quasi con le spalle al muro. Per rientrare in corsa quantomeno per gli spareggi promozione gli uomini di Enrico Peli dovranno battere Il Gabbiano Mantova, formazione lombarda che condivide la vetta del girone C con gli emiliani della Canottieri Ongina. Compito assai difficile, perchè bisognerà giocare contro giocatori dalla grande esperienza anche in categoria di gran lunga superiori a quella attuale: si inizia con i forti schiacciatori Cordani e Scaltriti, fino ad arrivare all'opposto Bigarelli e ai centrali forti sia a muro che in attacco Miselli e Zanini. In più va menzionato anche il conosciuto regista Quartarone, palleggiatore di Atlantide Pallavolo Brescia per diversi anni, con militanze anche in Superlega a Castellana Grotte.

A presentare la sfida il preparatore altetico Juosif Shaker: "Sabato sera ospiteremo la squadra di Mantova che è una delle potenze allestite per vincere il campionato. Sono una squadra fisica ed hanno praticamente tutti giocatori di esperienza. Per quanto riguarda il lavoro che stiamo svolgendo questa settimana da un punto di vista dell'allenamento in sala pesi si è seguito le linee che avevo già pensato e dettato in precedenza per far arrivare i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per affrontare il match e, come si è visto nelle gare precedenti stiamo avendo riscontri più che positivi sotto quell' aspetto. Per quanto riguarda il lavoro tecnico/tattico che si sta facendo in palestra i coach Peli e Giacomini si sono focalizzati soprattutto su alcuni punti carenti che abbiamo e che dobbiamo migliorare; la visione comune è che prima di pensare all'avversario, bisogna pensare a noi stessi. Con squadre di questo calibro bisogna sicuramente cercare di sbagliare il meno possibile e fare tanto lavoro in difesa e sul primo tocco in generale. La chiave del match da un mio stretto e personale punto di vista sarà la mentalità che avrà la squadra (altro aspetto su cui stiamo lavorando), i ragazzi devono essere consapevoli del proprio potenziale e dei propri mezzi, perché hanno dimostrato più volte il loro valore. Mi auguro che il PalaLupo sia pieno, anche perché la spinta del pubblico é fondamentale ed aiuta tantissimo".

Queste invece le parole del centrale e capitano dei Lupi Andrea Agnellini: "La sfida di Sabato è complicatissima: Mantova è un sestetto con doti tecniche e fisiche di un'altra categoria. Noi veniamo da una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca poichè, pur riconoscendo i meriti dei giovani di Trento, non abbiamo saputo interpretare i momenti della partita perdendo meritatamente. Dobbiamo prendere la partita di con la capolista come una tappa del nostro percorso e sono curioso di vedere come l'approcceremo dal punto di vista mentale e come reagiremo alle inevitabili difficoltà. Aspettiamo un Palalupo bello caldo perchè potrebbe sicuramente esserci d'aiuto!".

Il match sarà trasmesso in diretta fb sui canali social della società con telecronaca di Roberto Assini.