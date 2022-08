Volley B maschile, Gazzoli sarà ancora lo speaker ufficiale di Valtrompia

Il Valtrompia Volley continua a puntellare la struttura societaria e annuncia la conferma di una figura non certo di secondo piano. Simone Gazzoli, da quattro anni voce del PalaLupo, continuerà a rivestire il ruolo di speaker ufficiale della squadra guidata da Enrico Peli.

Molteplici sono le sue esperienze in questo campo avendo svolto questa funzione la Serie A di pallanuoto AN Brescia e per la pallavolo Medole femminile. Inoltre ha prestato la propria opera anche per gli eventi di qualificazione agli scorsi Europei a Mantova della Nazionale di Volley, oltre ad aver lavorato anche come radiocommentatore e telecronista per Radio Vera, nonchè svolto in passato servizi di speaker sportivo per Atlantide Pallavolo Brescia e Volley Sanitars Metalleghe. La società concesiana non si è voluta dunque far scappare un autentico fuoriclasse del settore e non poteva che optare per la sua permanenza.

Queste le sue dichiarazioni ai social del club dopo la riconferma: "Felicissimo di continuare la collaborazione con il Valtrompia Volley e di essere ancora una volta la voce e la colonna sonora del Palalupo! Sono carichissimo e non vedo l'ora di rivedere lo staff, la squadra e soprattutto il caloroso pubblico dei Lupi!".