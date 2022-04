Serie B, per Valtrompia chiusura con un derby

Il rompere le righe è vicino ma prima c'è un'ultima partita da onorare. I ragazzi del Valtrompia Volley chiuderanno il campionato di serie B con un derby, precisamente a Grassobbio. Non sarà facile perchè i padroni di casa nel turno precedente hanno sgambettato la Canottieri Ongina vicecapolista del girone C che ora vede in discussione addirittura il posto ai playoff, ma è tanta la voglia dei ragazzi di Enrico Peli di superarsi: una vittoria potrebbe significare il quarto posto finale e questo non può che essere un traguardo assolutamente prestigioso da raggiungere.

A presentare questa ultima fatica stagionale è il regista Luca Spagnuolo, che ha parlato ai canali social: "Sabato sarà l’ultima partita di campionato, ultima ma importantissima per poter concludere al meglio questa bella stagione.

Sarà fondamentale anche perché ci permetterà di blindare il 4 posto, che ci siamo tanto sudati durante l’anno! E ovviamente la soddisfazione di vincere un’altra partita.

Gli avversari che affronteremo sabato ci avevano messo sotto all’andata, con gli attacchi di Bonetti e Gamba e con una bella distribuzione del palleggiatore. Noi siamo stati bravi poi a recuperare e chiudere con un 3 a 1; questa volta però siamo fuori casa e saranno loro quelli avvantaggiati. In ogni caso dobbiamo tenere bene a mente il focus che abbiamo, anche se sarà sicuramente dura perché vengono da una grande prestazione contro Ongina che li vede vittoriosi, il che da indubbiamente carica e spinta; anche noi siamo in una fase positiva e manca quell’ultimo passetto per concludere al meglio e per portare il Valtrompiavolley al 4 posto in classifica di serie B".