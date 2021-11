Valtrompia cerca di ripartire: trasferta in Veneto per riprendere quota

La sconfitta di Ongina contro quella che è la nuova capolista del girone C si è rivelata particolarmente indigesta, ma la parola d'ordine necessariamente deve essere ripartire. L'occasione sulla carta è di quelle da sfruttare: i Lupi si recheranno sabato prossimo (inizio ore 20:30) in trasferta a Cavaion Veronese con il chiaro intento di conquistare la posta piena e di riprendere così il cammino interrotto bruscamente a Monticelli. E' scontato però che i veneti non andranno sottovalutati in quanto possono contare sia sul ritorno del pubblico amico che sulla presenza di giocatori di qualità.

A due giorni dalla partita ha parlato ai canali social lo schiacciatore classe 1998 Emanuele Sorlini: "Il match di sabato sarà un incontro molto importante, per riscattarsi dalla sconfitta contro Ongina e per continuare con la striscia positiva che abbiamo avuto nelle ultime partite.

La squadra che andremo ad incontrare non è assolutamente da sottovalutare anche perché la loro posizione in classifica non li rappresenta. Sicuramente la banda Squarzoni e il libero Sommavilla sono dei giocatori di tutto rispetto. Daremo il massimo per tornare alla vittoria e proseguire nel nostro percorso di crescita".

La diretta sarà garantita dal canale youtube del Cavaion Volley, con posti prenotabili sull'app Eventbrite. Questo il link sul quale cliccare per la visione: https://m.youtube.com/channel/UCav2WKisil3ViCwXiGphhcw.