Serie B, Valtrompia a caccia di conferme sabato a Mantova

La vittoria strappata con grande determinazione ad Unitrento, terza forza del campionato, ha prodotto un duplice effetto: quello di frenare la corsa playoff della società "satellite" di Trentino Volley, una delle più forti squadre militanti nella massima serie che recentemente è stata protagonista, seppur perdente, della finale della Coppa Italia, e di avvicinare Valtrompia Volley all'obbiettivo della permanenza in serie B.

Due punti che hanno ridato entusiasmo alla truppa guidata da coach Enrico Peli, che ora si appresta a recitare il ruolo di "guastafeste" o "ammazzagrandi": sabato alle ore 17 si giocherà a Mantova contro il Gabbiano, indiscussa capolista del girone e sarà possibile verificare ulteriormente i progressi compiuti dal gruppo.

Squadra temibile quella virgiliana, come tutto il campionato ha dimostrato: i punti di forza sono gli schiacciatori Cordani, Bigarelli e Miselli.

A presentare la sfida è, ai canali ufficiali del club, lo schiacciatore Gianluca Signorelli: "Mantova ha dimostrato sul campo di essere la squadra più forte del nostro girone: i risultati parlano da soli, a volte non basta avere il roster più forte ma bisogna poi dimostrare il proprio valore e Mantova lo ha fatto.

Sarà difficile ma i nostri obiettivi non cambiano, arriviamo da un'importante vittoria con Trento dove all'andata non eravamo riusciti a portare a casa punti, ci stiamo allenando bene nonostante gli infortuni, siamo in una situazione di classifica serena lontani da zona retrocessione, sappiamo che dovremo stare tranquilli cercando di affrontarla con coraggio rischiando anche qualcosa di più: è una squadra che ha percentuali molto alte in contrattacco e sbaglia poco, dovremo quindi rischiare e cercare di metterli in difficoltà perché quelli che hanno da perdere qualcosa sono proprio loro, viviamola con spensieratezza".