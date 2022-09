Volley B maschile, Valtrompia parte con il piede giusto: 3-1 nel test con la forte Canottieri Ongina

Era soltanto un allenamento congiunto, ma vincere fa sempre bene, soprattutto al morale. Il Valtrompia Volley ha battuto ieri sera, esibendo già una pallavolo di livello ed efficace, la forte Canottieri Ongina, una delle favorite del girone A. Dopo due settimane di preparazione si vede dunque il lavoro di Enrico Peli ed il suo staff, anche se la strada da percorrere per coronare le ambizioni di questo club è ancora lunga.

LA PARTITA - Il coach rossonero schiera la seguente formazione: in diagonale Spagnuolo-Burbello, in posto 4 Montanari e Cerfogli, al centro Agnellini e Riccardi, libero Sommavilla.

A partite meglio sono gli ospiti guidati da Chadtchyn, uno degli arrivi più importanti, e Miranda, ma la ricezione di Sommavilla e Montanari riesce a tenere botta e a limitare il servizio dello stesso Miranda. A fare il resto sono i colpi di Cerfogli, autore del punto del 25-23, Burbello e Montanari.

Nel secondo set i valtrumpini si portano avanti grazie ai muri di Agnellini e Riccardi, poi sono i piacentini a trovare un break che sembra essere di una certa importanza. I padroni di casa però non vogliono saperne di cedere la posta e trovano il riaggancio (15-15). A decidere però è il contro break firmato da un ace di Agnellini e un muro di Riccardi (23-29). Chiude da posto quattro Montanari ed è 25-20.

Terzo parziale che vede i padroni di casa effettuare diversi cambi (Gamba per Agnellini, Manzati per Cerfogli, Sorlini per Montanari, Spagnuolo per Riccardi): ne approfittano i piacentini, che anche loro avevano apportato delle modifiche allo schieramento iniziale, che accorciano le distanze con un 18-25 piuttosto netto.

Peli cerca di correre ai ripari mandando nuovamente in campo Montanari in posto 2 e Dotti in regia, e Manzati in posto 4 e sono proprio il primo ed il terzo a fare il bello ed il cattivo tempo. In particolare è Manzati a mettere a segno il muro decisivo.

IL TABELLINO

VALTROMPIA VOLLEY - CANOTTIERI ONGINA 3-1

(25-23, 25-20, 18-25, 25-19)

VALTROMPIA: Spagnuolo 2, Cerfogli 9, Agnellini 3, Burbello 13, Montanari 15, Gamba 5, Manzati 6, Sommavilla, Dotti, Riccardi 1, Sorlini 4, Spagnuolo A 1 all Peli

ONGINA: Chadtchyn 12, Ramberti 2, Miglietta 7, Miranda 8, Paratici 3, Penè 5, De Biasi 8, Sala, Boschi, Zorzella. All. Bruni