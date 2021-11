Serie B, Valtrompia attende il derby per continuare la striscia positiva

Il PalaLupo è pronto a riaprire le porte. L'occasione è il derby contro i bergamaschi del Grassobbio, tra le cui fila milita l'ex centrale Pessina, tra gli artefici principali del percorso straordinario che vide Valtrompia giungere fino ai playoff. Altri elementi da tenere d'occhio tuttavia sono lo schiacciatore Bonetti sugli scudi autore di ben 23 punti nei primi due match, e Musitano con 9 palle messe a terra. Oltre che il già citato Pessina, solido anche a muro.

Squadra ostica quella della Pog, che nell'ultimo turno ha perso contro la forte Canottieri Ongina, riuscendole però a strappare un set; dal canto suo la squadra di Concesio ha vinto due partite nient'affatto scontate, concretizzando, pur soffrendo in alcuni fondamentali, la mole di gioco prodotta.

Ecco come lo schiacciatore Maurizio Montanari presenta la sfida: "Sabato ci aspetta una sfida difficile, contro una squadra che sulla carta è al nostro livello, come dimostrato dalle loro precedenti partite. Serve essere concentrati seguendo fin da subito le indicazioni del coach. Bisogna cercare di mantenere alto l'entusiasmo come fatto nelle scorse partite e combattere per portare a casa la vittoria".

La partita sarà trasmessa in diretta domani su fb con telecronaca di Roberto Assini a partire dalle 20.30.