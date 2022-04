Serie B, Valtrompia attesa all'ultima in casa della stagione

Valtrompia vuole recuperare delle posizioni in classifica e il calendario le offre l'occasione propizia. Domani al PalaLupo, in occasione del terzo dei quattro recuperi in programma, la squadra di Enrico Peli ospiterà il Lagaris Volley fanalino di coda. La classifica dell'avversario tuttavia non deve ingannare in quanto la formazione trentina ha sciorinato ottime prestazione condite anche da dei punti. Vietato dunque prendere sottogamba l'incontro perchè spesso i testa coda possono essere insidiosi ed in oltre le ultime classificate possono essere prime per orgoglio da mettere in campo. Appuntamento dunque domani alle ore 20:30 a Bovezzo.

La presentazione della partita è affidata, ai canali social, a capitan Andrea Agnellini: "Sabato giocheremo l'ultima partita casalinga della stagione. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario perchè Lagaris è una squadra giovane, cresciuta moltissimo e nel girone di ritorno ha fatto dei punti e messo in difficoltà molte squadre. Noi però nonostante parecchi problemi fisici e alcune defezioni ci teniamo a salutare il nostro pubblico al meglio e daremo il massimo".